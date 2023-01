Tragedia di Capodanno, Valentina è morta a 25 anni. L'auto su cui si trovava si è schiantata contro un albero

Nata a Rovereto ha vissuto per diverso tempo in Trentino prima di trasferirsi a Sant'Anna D'Alfaedo. L'incidente è avvenuto poco prima di fine anno in località Breonio di Fumane, sulla strada Provinciale 33. La giovane è stata estratta dalle lamiere, rianimata e trasferita in ospedale a Borgo Trento. Le sue condizioni non sono però migliorate e il suo cuore ha smesso di battere dopo poche ore

VERONA. Si chiama Valentina Vallenari Benedetti ed aveva 25 anni la giovane che nelle scorse ore è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente la sera del 31 dicembre.

Valentina abitava a Sant'Anna D'Alfaedo ma è nata a Rovereto e ha vissuto per diverso tempo in Trentino, in Vallagarina con la madre.

Il terribile incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte del 31 dicembre in località Breonio di Fumane, sulla strada Provinciale 33.

L'auto su cui si trovava la giovane, condotta da un'altra persona, è uscita di strada finendo violentemente contro un albero.

Dopo essere stata estratta dalle lamiere, le condizioni di Valentina si sono rivelate immediatamente molto gravi. E' stata rianimata sul posto e poi trasportata all'ospedale Borgo Trento di Verona. Qui,purtroppo, però, il suo cuore nelle scorse ore ha smesso di battere, troppo gravi le ferite riportate.

Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quello che è successo e capire quali siano state le cause della tragedia.