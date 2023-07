Muore a due mesi dal drammatico incidente, l’addio al 21enne Kevin Kuka: “Ciao campione ci mancherai”

Dopo l’incidente il 21enne Kevin Kuka è rimasto ricoverato per oltre due mesi in ospedale, purtroppo nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere

BOLZANO. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 21enne Kevin Kuka, il giovane che lo scorso 20 aprile era rimasto coinvolto in un incidente lungo l’autostrada del Brennero A22.

Il tragico tamponamento era avvenuto intorno alle 6 del mattino, quando l’auto con a bordo Kuka si era scontrata con un autoarticolato. Le condizioni del 21enne, che viaggiava assieme ad altre 4 persone, erano apparse subito gravissime. Per questo era stato ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento ma purtroppo nella giornata di ieri, 8 luglio, il cuore del giovane ha smesso di battere.





“Ovunque tu sia Grazie per tutto quello che ci hai dato”, il messaggio postato sui social dalla squadra di calcio della Virtus Bolzano dove giocava Kuka. La comunità si è stretta nel dolore dei famigliari.

Un altro messaggio recita: “Ciao Kevin , non voglio ancora crederci , mi sembra impossibile non vederti passare più davanti al bar prima degli allenamenti e salutarmi sempre con un sorriso, mi mancherà non vederti al tuo solito posto la domenica al pranzo della squadra, mi mancherà non vederti bere una birra con i tuoi compagni dopo la partita, ma mi mancherai soprattutto tu Kevin, un ragazzo speciale. Un abbraccio ai tuoi genitori e a tutti i tuoi conoscenti. Ciao campione”.