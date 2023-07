Nausea e vomito per una ventina di bambini in campeggio in Trentino, ecco i risultati delle prime analisi

L'episodio a S. Antonio di Mavignola in Val Rendena, si tratta di una gruppo di giovani di quinta elementare e prima media provenienti da Vicenza. Si sono sentiti male nelle scorsi notti e immediatamente si è attivata l'Azienda sanitaria per verificare le cause ed ora sono arrivati i primi risultati. Il sindaco di Pinzolo: "E' tutto sotto controllo, la situazione è stata gestita nel migliore dei modi"

Foto archivio