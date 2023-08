Orsi, M62 è stato ucciso da un altro esemplare. L'autopsia esclude la presenza di proiettili, trovati graffi e peli di un altro animale

TRENTO. L'orso M62, messo nel mirino negli scorsi mesi dalla Provincia perché confidente e poi trovato morto, è stato ucciso da un altro esemplare. A stabilirlo gli esami dell'autopsia condotti dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

La carcassa di M62 era stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino a fine aprile (Qui approfondimento). L'animale era apparso in stato di decomposizione e la sua identità era stata confermata dalle marche auricolari.

Il corpo era stato recuperato dal corpo forestale e successivamente era stato inviato all'istituto zooprofilattico per le analisi e gli approfondimenti sulle cause del decesso. La Procura aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di uccisione di animale per non lasciare nulla in sospeso, anche a fronte dei dubbi sollevati dal mondo animalista che subito era intervenuto per sollevare timori sul fatto che la morte fosse causata da un atto di bracconaggio.

Dopo la tragedia nei boschi di Caldes e la morte di Andrea Papi, l'orso M62 era stato inserito tra i plantigradi "problematico" e rischiava l'abbattimento. Pur non avendo aggredito persone, quest'orso, infatti, nel tempo aveva mostrato degli atteggiamenti considerati troppo confidenti nei confronti dell’uomo e si era reso responsabile di diversi episodi. Piuttosto abitudinario, M62 si avvicinava ai centri abitati.

Non sono stati trovati proiettili o sostanze che avrebbero potuto portare alla morte l'esemplare, quanto graffi, segni e peli di un altro animale. L'Istituto zooprofilattico delle Venezie ha quindi stabilito che M62 è stato ucciso da un altro plantigrado.