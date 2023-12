Pensa sia un lupo e spara con il fucile, un cacciatore colpisce e uccide un cane davanti ai proprietari. Shock nel pisano

PALAIA. Ha scambiato un lupo cecoslovacco per un lupo selvatico, un cacciatore ha così aperto il fuoco con il fucile e ha ucciso l'animale a pochi metri dai proprietari.

Il fatto è avvenuto nella zona di Palaia (Pisa). Il cacciatore di 56 anni si trovava con i suoi cani e ha scambiato Oreste, questo il nome del lupo cecoslovacco di due anni e mezzo che in quel momento si aggirava all'interno di un'oliveta non lontano da casa della famiglia proprietaria di un ristorante a Pontedera, per un predatore.

E così l'uomo ha aperto il fuoco, da distanza ravvicinata, e ha ucciso l'animale domestico di proprietà di una arredatrice, la quale ha accusato anche un lieve malore per la morte del cane.

Il cane Oreste, descritto come molto docile e particolarmente socievole, sarebbe stato scambiato, la difesa del cacciatore, per un lupo pronto ad attaccare i suoi due cani.

Una giustificazione che non potrebbe bastare al cacciatore in quanto ci sarebbero prove o segni del tentativo di aggredire i cani. La famiglia proprietaria di Oreste ha sporto denuncia nei confronti dell'uomo.

Le indagini per ricostruire la vicenda e per comprendere come sono avvenuti i fatti sono affidate ai carabinieri.