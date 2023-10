Perde il controllo del camion e il rimorchio carico di balle di fieno si ribalta, vigili del fuoco sul posto

CORTINA D'AMPEZZO. Momenti di paura questa mattina lungo la statale 51 in località Fiames nel comune di Cortina d’Ampezzo.

Per cause in corso di accertamento si è rovesciato il rimorchio di un camion che stava trasportando delle balle di fieno.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Cortina e da Belluno con l’autogru, hanno operato per oltre 5 ore per il recupero del carico di balle di fieno e il raddrizzamento del rimorchio.

Sul posto anche i carabinieri per la deviazione del traffico. Durante le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco la circolazione lungo la SS 51 è rimasta interrotta.