Perde il controllo del furgoncino sulla neve e si ribalta all’altezza del ponte (FOTO): l’autista ricoverato in ospedale

MONTAGNA. L’incidente è avvenuto nella notte fra l’8 e il 9 gennaio, erano le 3e30 di mattina quando un furgone si è ribaltato poco prima del ponte di Aldino, lungo la stradale provinciale 72, all’altezza del comune di Montagna.

Molto probabilmente l’autista ha perso il controllo del mezzo per via della neve, una volta uscito di strada il furgoncino si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Montagna che hanno messo in sicurezza il mezzo, nel frattempo i sanitari si sono occupati del ferito.

L’uomo è stato stabilizzato e imabrellato dopodiché è stato trasferito in ospedale dove si trova tutt’ora ricoverato. Infine i pompieri si sono occupati di recuperare anche il mezzo incidentato.

Come in Trentino anche in Alto Adige diversi automobilisti si sono trovati in difficoltà per via della neve. I vigili del fuoco di Luson hanno aiutato alcune persone che si trovavano in viaggio ma erano rimaste bloccate con l’auto nella neve.