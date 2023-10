Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete della galleria, macchina distrutta e un 74enne portato in ospedale

COMANO TERME. Si è schiantato contro la parete della galleria, un 74enne è stato trasportato all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 12.45 di oggi, lunedì 9 ottobre, lungo la strada statale 237 all'altezza della galleria di Ponte Pià tra Ponte Arche e Tione.

Un conducente di 74 anni, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo dell'auto e così è finito contro una "finestra" del tunnel.

Un impatto molto violento con il mezzo che è uscito praticamente distrutto dall'incidente. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi.

Presenti ambulanza di Trentino Emergenza, vigili del fuoco del Bleggio Inferiore, polizia locale della val Giudicarie e servizio gestione strade della Provincia.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha prestato le cure del caso al ferito. Fortunatamente il 74enne non sembra aver riportato gravi conseguenze, anche se è stato trasferito all'ospedale di Tione per accertamenti e approfondimenti.

Qualche disagio alla viabilità con la circolazione stradale che è stata gestita per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi in piena sicurezza tra cure, pulizia della sede stradale e rimozione dell'auto.