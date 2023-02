Preti pedofili, 8 casi in Trentino-Alto Adige il report della Rete L’abuso: “Numeri sottostimati serve una commissione d’inchiesta”

La Rete L’abuso stima che le potenziali vittime dei preti pedofili in Italia siano più di 29mila. Ora però una versione del report, “con l’aggiunta di nomi e cognomi” sarà inviata alle autorità perché in possesso dell’associazione ci sarebbero anche notizie di reato

TRENTO. In Italia ci sarebbero almeno 418 i preti coinvolti in casi di abusi sessuali, è questo il numero stimato nel primo Report dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero, presentato dall’Osservatorio Permanente della Rete L’Abuso e dall’associazione internazionale Eca Global (Ending Clergy Abuse).

Il report prende in considerazione solo gli ultimi 13 anni mentre i dati si riferiscono unicamente a sacerdoti e non comprendono altre figure come catechisti, educatori, animatori e laici in generale. Inoltre tutti i casi conteggiati sono riconducibili unicamente ad abusi sessuali a danno di minori, di questi 166 preti sono stati denunciati e 164 condannati mentre 88 restano anonimi.

Secondo la Rete L’Abuso però, questi numeri sono comunque in difetto: “Le segnalazioni contenute nel documento sono raccolte direttamente dalle denunce delle presunte vittime”. Sulla base del dato francese (72 minori abusati per ogni sacerdote pedofilo) gli autori del documento stimano che in Italia le potenziali vittime siano più di 29mila.





Più nel dettaglio il report rileva, suddividendoli per regioni ecclesiastiche, 69 casi di abuso su minori in Lombardia, 40 in Veneto, 39 in Sicilia, 37 in Piemonte e 34 in Campania. Seguono Lazio (29 casi), Puglia e Toscana (25), Liguria (23), Calabria (21), Emilia-Romagna (19), Sardegna (12), Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Umbria (8), Marche (7), Abruzzo (6), Molise (4), Basilicata e Città del Vaticano (2).

Francesco Zanardi fondatore e presidente della Rete L’Abuso ha spiegato che una versione del report, “con l’aggiunta di nomi e cognomi” sarà inviata alle autorità perché in possesso dell’associazione ci sarebbero anche notizie di reato. Secondo Zanardi deve essere anche istituita una commissione d’inchiesta indipendente per indagare sugli abusi contro i minori da parte di esponenti del clero.