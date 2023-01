Rompe le catene sulla strada innevata (FOTO): vigili del fuoco in azione per il recupero di un camion ad Auronzo di Cadore

I pompieri sono entrati in azione nel pomeriggio di oggi (23 gennaio) per recuperare il mezzo pesante lungo la Sr 48, all'altezza di Auronzo di Cadore: le condizioni meteo nella giornata di oggi hanno messo in difficoltà diversi veicoli in tutta la zona del Bellunese

BELLUNO. Mezzo pesante rompe le catene e rimane bloccato lungo la strada innevata: vigili del fuoco in azione ad Auronzo di Cadore per le operazioni di recupero. L'intervento è stato portato avanti dagli operatori con l'ausilio dell'autogru lungo la Sr 48, ma le condizioni meteo nella giornata di oggi (23 gennaio) hanno messo in difficoltà diversi veicoli in tutta la zona del Bellunese.





In questo frangente, i vigili del fuoco sono riusciti ad agganciare il mezzo pesate e a trainarlo lungo la strada, in alcuni tratti completamente ricoperta di neve. Nel corso della mattinata però (come già riportato, Qui Articolo), sono stati diversi gli interventi di recupero portati avanti anche nella conca Ampezzana per una serie di veicoli bloccati in una vera e propria bufera di neve.





Ben 6 infatti gli interventi portati avanti in poche ore dai pompieri per vetture uscite di strada e bloccate dalla neve e dal forte vento. Diversi anche gli interventi di viabilità adottati da Veneto Strade (Qui Articolo), che viste le forti nevicate ha deciso di chiudere alcuni tratti stradali in corrispondenza di tre passi: Valparola, Giau e Cima Grappa.