Senza motivo prendono a calci e sfondano il parabrezza di un'auto, attivano un estintore alla stazione dei bus e creano disagi in biblioteca: beccati 2 teppisti minorenni

TIONE. Hanno preso a calci un'auto e poi le sono saliti sul cofano e hanno sfondato il parabrezza. Poi sono entrati nella stazione degli autobus e hanno aperto senza motivo un estintore causando danni e disagi e prima ancora erano entrati in biblioteca interrompendo il normale svolgimento della stessa. Sono stati identificati i due giovani che ieri, 21 dicembre, si sono resi protagonisti di una serie di episodi vandalici a Tione.

La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento li ha beccati e avendo già dei precedenti specifici ora rischiano una pesante condanna.

I minorenni, che non frequentano alcuna scuola e sono residenti in un comune limitrofo, dapprima sono entrati in biblioteca interrompendo il regolare funzionamento della stessa, poi all’esterno hanno danneggiato prendendola a calci e rompendo il parabrezza di un auto in manovra ed infine si sono portati all’interno della stazione degli autobus ed hanno aperto senza motivo un estintore rendendo i locali inutilizzabili fino al tempestivo intervento del personale di Trentino Trasporti e dei Vigili del Fuoco di Tione.

Raggiunti da una pattuglia della Polizia Locale intervenuta in loco prima che si allontanassero con un autobus, confondendosi con i numerosi studenti presenti, verranno denunciati per interruzione di pubblici servizi (biblioteca ed autostazione), rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (estintore) e danneggiamento aggravato.