Si ferma per scattare una foto, lasciando l'auto in folle e con il motore acceso. Il mezzo s'inabissa nel lago e devono intervenire i sommozzatori per il recupero

Singolare incidente al lago di Centro Cadore: il protagonista è un pescatore trevigiano che, evidentemente, non ha tirato il freno a mano a dovere. Danno complessivo da 12mila euro: la sua Nissan Juke è sprofondata nel lago (con l'attrezzatura da pesca nel bagagliaio)

Il nucleo sommozzatori di Venezia in azione nel lago di Centro Cadore