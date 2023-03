Sigarette a 10 centesimi, attacco hacker anche in Trentino: ''Fuori Alfredo dal 41 bis"

TRENTO. Distributori di sigarette 'hackerati' da pirati informatici, solidali con l'anarchico Alfredo Cospito, sono stati segnalati dai tabaccai anche in Trentino nella giornata di ieri.

I pacchetti di sigarette, come in altre zone d'Italia, potevano essere acquistati a 10 centesimi, mentre sul video delle macchinette sono comparse anche scritte in solidarietà all'anarchico al 41 bis.

I distributori colpiti dall'attacco, secondo le informazioni raccolto, sono quelli di Laser Video, azienda con sede a Suzzara, in provincia di Mantova, specializzata dal 1989 proprio nella vendita di distributori per tabacchi .

La polizia postale si è subito messa al lavoro per far luce sull'attacco di hacker. L'allarme sarebbe partito da una tabaccheria di Lecce che ha subito danni per migliaia di euro. Successivamente l'attacco si è diffuso a catena in altre zona d'Italia.