Suona tre volte la sirena a Mezzolombardo, paura per l'Adige ma ad esondare è il rio Fai: vigili del fuoco in azione

L'allerta nel paese della Piana Rotaliana è scattato in mattinata, quando la sirena è suonata facendo pensare ad una possibile esondazione dell'Adige. A uscire dagli argini in realtà è stato però il Rio Fai, che ha allagato una porzione di campagne a sud di Mezzolombardo arrivando a coinvolgere anche la ditta Mendini. La sirena è stata fatta partire per richiamare tutti i vigili del fuoco nella zona

Foto d'archivio

TRENTO. Momenti di paura in mattinata a Mezzolombardo, dove il suono della sirena d'allarme è stato ripetuto per tre volte consecutive, portando molti abitanti a temere una possibile esondazione dell'Adige, ingrossato dalle piogge di ieri e delle ultime ore.

A uscire dagli argini però è stato in realtà il Rio Fai, che ha allagato una porzione di campagne a sud di Mezzolombardo arrivando a coinvolgere anche la ditta Mendini. La sirena è partita quindi per avvisare gli abitanti e richiamare tutti i vigili del fuoco nella zona per entrare in azione con le idrovore.

Nel frattempo, come da previsioni, le precipitazioni si sono fermate in diverse zone del territorio (Trento compresa) dopo gli abbondanti accumuli segnati nelle ultime ventiquattro ore: oltre 90 infatti i millimetri di pioggia caduti nel capoluogo mentre il record in Trentino è di 127 millimetri a Tremalzo.