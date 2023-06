Temporali, vento forte, grandine e fulmini: scatta l'allerta meteo per il maltempo in Trentino

Dalle ore centrali di oggi, martedì 27 giugno, e soprattutto al pomeriggio sera sarà probabile lo sviluppo sul territorio di rovesci e temporali in moto verso est-sud est. Per gli esperti della Protezione civile, che hanno diramato un'allerta gialla per temporali, vento forte e idrogeologica, i rovesci potranno essere localmente di forte intensità ed accompagnati da precipitazioni abbondanti in poco tempo, grandine e forti raffiche di vento