Terremoto, forte scossa in Molise: magnitudo 4.6. In azione la Protezione civile, chiuse le scuole in diversi comuni

E' successo poco prima di mezzanotte e altre scorre di entità inferiore sono state avvertite nelle successive ore

CAPOBASSO. Sono stati momenti di paura quelli vissuti poco prima di mezzanotte a causa di un terremoto di magnitudo 4.6 e' stato registrato con epicentro a 2 chilometri da Montagano, a circa 10 chilometri a sud di Campobasso, a una profondità di circa 23 chilometri. Immediatamente si è messa in moto la Protezione Civile assieme alle strutture locali per verificare la situazione. Dalle prime verifiche effettuate l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono al momento stati segnalati danni a persone o cose. Si è comunque deciso che le scuole di Campobasso e di molti comuni limitrofi rimarranno chiuse oggi per ulteriori analisi, ha annunciato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Il terremoto di questa notte e' stato ampiamente avvertito anche in una vasta area dell'Italia centro meridionale, in particolare in Campania, Puglia, Lazio e Abruzzo.