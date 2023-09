Tragedia nei cieli del Trentino, un pilota precipita e muore a 58 anni. Un'altra persona apre invece la vela d'emergenza

Foto d'archivio

CAMPITELLO DI FASSA. Tragedia in volo, un pilota di parapendio è morto, precipitato in val di Fassa. A perdere la vita un 58enne. Ma non è stato l'unico intervento dei soccorritori per incidenti che hanno coinvolto sportivi.

L'allerta è scattata intorno alle 13.45 di oggi, venerdì 29 settembre, quando una persona ha assistito all'incidente e ha interessato il Numero unico per le emergenze.

Il pilota di 58 anni era precipitato a una quota di 2.600 metri sul Col Rodella. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero Aiut Alpin, in quanto era il più vicino tra quelli a disposizione, mentre due soccorritori della stazione Alta Val di Fassa hanno raggiunto la zona dell'incidente via terra.

L'elicottero ha quindi sbarcato il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria poco distante dall'uomo, per il quale purtroppo non c'era più nulla da fare. Ricevuto il nulla osta dalle autorità, la salma è stata trasportata a valle.

Sempre sul Col Rodella, intorno alla stessa ora, un altro pilota è stato avvistato mentre lanciava la vela d'emergenza. La Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata da altre persone presenti in loco e ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

L'uomo tuttavia, atterrato grazie al paracadute d'emergenza tra le piante del bosco sottostante, è riuscito a rimettersi in piedi tornando illeso e in autonomia a Canazei. L'elicottero, prontamente avvisato, è rientrato alla base.

L'ingente numero di parapendii in volo oggi nella zona del Col Rodella ha reso complesso, in entrambi i casi, l'avvicinamento dell'elicottero: "Si raccomanda - l'appello del soccorso alpino - ai piloti di prestare attenzione, fermando tempestivamente i decolli durante gli interventi di soccorso".