Tragico incidente a Madruzzo, Stefano Migliorati è morto a 43 anni nel terribile schianto con l'auto contro una torretta in pietra

Il 43enne ha perso il controllo dell'auto in curva e si è schiantato contro una torretta in pietra. Un impatto terribile in cui è morto Stefano Migliorati

MADRUZZO. Ha perso il controllo dell'auto all'altezza di una curva. E il veicolo è andato dritto contro una torretta in pietra. Nessun segno sull'asfalto, mentre nello schianto l'Alfa si è accartocciata nel drammatico incidente costato la vita a Stefano Migliorati. Il 43enne è morto in valle dei Laghi.

La tragedia è avvenuta verso le 20.30 di venerdì 13 ottobre. Il 43enne ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore o di una disattenzione, lungo la strada provinciale 251 all'altezza di una curva a Ponte Oliveti (Qui articolo).

Il 43enne, originario di Cortona in provincia di Arezzo che lavorava in Trentino come stagionale, stava guidando da Calavino in direzione Sarche quando la vettura ormai fuori controllo si è schiantata contro una torretta in pietra, un tempo chiamata la "fornace", appena a lato della carreggiata.

Un impatto violentissimo con il mezzo finito praticamente distrutto nella parte anteriore. A lanciare l'allarme un altro automobilista che ha assistito all'incidente, schianto che apparso fin da subito estremamente grave.

Immediato l'arrivo della macchina dei soccorsi, ambulanza della Croce Rossa Italiana, vigili del fuoco di Calavino, con il supporto del corpo di Lasino e Padergnone, e carabinieri. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori, purtroppo per Migliorati non c'è stato nulla da fare. Estratto dalla lamiere, il 43enne era ormai morto.

La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri, forse un malore o una distrazione alla base del tragico schianto in quanto non sarebbero stati rilevati segni di frenata sull'asfalto e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.