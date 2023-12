Tre nuovi autovelox e tre varchi per la lettura delle targhe sulla statale della Valsugana. Ecco dove saranno posizionati

Già nel corso del mese di gennaio entreranno infatti in funzione tre nuovi varchi per la lettura delle targhe. Nei primi mesi del 2024 tre saranno anche i nuovi autovelox che verranno posizionati per il controllo della velocità dei mezzi, uno sulla retta di Ospedaletto, due a Castel Ivano

VALSUGANA. Frequentatissima e teatro, purtroppo, di tanti incidenti, la statale 47 della Valsugana sarà dotata, a partire dal nuovo anno, di ben sei nuovi dispositivi dedicati al controllo della velocità.

Già nel corso del mese di gennaio entreranno infatti in funzione tre nuovi varchi per la lettura delle targhe: due saranno posizionati nel tratto della SuperValsugana sul territorio del comune di Novaledo e copriranno entrambi i sensi di marcia, mentre il terzo sarà sistemato all'altezza dell'abitato di Grigno, sulla carreggiata in direzione Padova.

Trattasi di strumentazioni di ultima generazione, capaci di leggere in tempo reale le targhe e segnalare anche il passaggio dei mezzi attenzionati dalle forze dell'ordine e in grado d'individuare le targhe stesse anche solo dal modello e dal colore del veicolo. Il costo complessivo dell'operazione sarà di 40mila euro, con l'inizio lavori fissato a brevissimo, sia a Novaledo che Grigno.

Ma non è finita perché, nel corso dei primi mesi del 2024, tre saranno anche i nuovi autovelox che verranno posizionati per il controllo della velocità dei mezzi. A breve ne verrà installato uno sulla retta di Ospedaletto, in direzione Trento, con il limite fissato a 90 chilometri orari. Seguiranno altri due a Castel Ivano (tra Zotta e la vecchia stazione ferroviaria di Ospedaletto), su entrambi i sensi di marcia.