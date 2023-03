Trento, il nuovo centro vaccinale a Madonna Bianca in un edificio Itea. Si risparmia con l'affitto, stop alla ''modalità drive'', Zuccali: ''Al via i primi giorni di aprile''

Il centro vaccinale di viale Verona rimarrà operativo ancora per qualche giorno. A partire dal 3 aprile le vaccinazioni per gli adulti si sposteranno in via Conci dove troveranno spazio tre linee vaccinali

TRENTO. Il nuovo centro vaccinale di Trento avrà un nuova sede. A partire dai primi giorni di aprile, infatti, i cittadini non dovranno più recarsi in viale Verona ma bensì in via Conci 84 nella zona di Madonna Bianca.

La scelta è arrivata dopo un anno dalla stipulazione del contratto con un'azienda privata che aveva messo a disposizione i propri spazi in viale Verona, a pochi passi dalla sede dell'Apss, con la predisposizione di uno spazio esterno di oltre 9000 metri quadri è dotato di una quarantina di parcheggi. In questo caso l'affitto mensile era, secondo quanto era stato riportato all'apertura del punto, di circa 5 mila euro al mese.

Trascorso un anno, terminata la pandemia, l'Azienda sanitaria nei mesi scorsi si è mossa per cercare di trovare un nuova soluzione per il proprio punto vaccinale con un obiettivo ben preciso: quello di risparmiare. (QUI L'ARTICOLO)

E' quindi iniziata la ricerca di un luogo adatto che finalmente è stato trovato a Madonna Bianca.

“Il nuovo centro vaccinale – ha spiegato a il Dolomiti la direttrice del dipartimento di Prevenzione dell'Apss, Maria Grazia Zuccali - è allestito in un edificio di proprietà dell'Itea che viene dato in affitto. Le ricerche sono state un po' difficili perché sul territorio non ci sono molti spazi liberi e idonei alle nostre esigenze. Questi locali erano invece adatti per essere trasformati in centro vaccinale e questo ci aiuta per avere uno spazio supplementare a quello del centro servizi dove vaccinare dai 5 anni in poi. I più piccoli, invece, continuano ad essere vaccinati nei soliti locali del Centro servizi dell'Apss”.

A chi oggi effettua attraverso il Cup la vaccinazione viene già data l'informazione che a partire dal 3 di aprile il nuovo centro sarà in via Conci 84. Qui saranno presenti tre linee vaccinali e uno spazio per le emergenze. L'affitto e inferiore rispetto a quello pagato fino ad oggi in viale Verona.

Non ci sarà, però, la cosiddetta “modalità drive'' che per gli altri centri era stata definita “una scelta all’avanguardia tutta trentina, che consente somministrazioni in tempi rapidi e con maggiori garanzie in termini di sicurezza”.

Ci si dovrà accontentare delle normali modalità di vaccinazione.