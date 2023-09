Un aereo delle Frecce Tricolori si schianta a Torino durante un test per l'esibizione del centenario dell'Aeronautica militare

Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato. Gli altri mezzi hanno correttamente completato l’atterraggio nella base aerea di Collegno. E' il secondo incidente aereo in poche ore in Piemonte

TORINO. Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato, il pilota si sarebbe lanciato con il paracadute dal mezzo in caduta, mentre un'altra persona sarebbe rimasta coinvolta nell'incidente.





L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 settembre, durante la fase di test di un'esibizione prevista per domani e che rientra nel più ampio programma per celebrare il centenario dell'Aeronautica militare all'Aeroporto di Torino Aeritalia. Il passaggio delle Frecce Tricolori è il momento clou e più atteso del week end di eventi e iniziative.

Gli altri aerei delle Frecce Tricolori hanno correttamente completato l’atterraggio nella base aerea di Collegno. E' il secondo incidente aereo in poche ore in Piemonte.

In precedenza, sempre a Torino, nel pomeriggio di sabato c'era stato un altro incidente all’Aeroclub: un velivolo in fase di atterraggio era uscito di pista e si era ribaltato. In quel caso i piloti erano rimasti illesi.