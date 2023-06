''Una persona splendida e generosa, grazie di esserci stato", addio a Roberto Festi storico presidente della cooperativa Bellesini

TRENTO. “Grazie per esserci stato e grazie per tutto quello che hai dato” e ancora “Una persona splendida e generosa”. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Roberto Festi a 61 anni dopo aver lottato contro una grave malattia.

Storico presidente della cooperativa Bellesini, punto di riferimento per la gestione degli asili era molto conosciuto in Vallagarina anche per i suoi incarica tecnici in diverse amministrazioni comunali.

In Trentino era conosciuto anche e soprattutto per il suo impegno nel sociale, per il suo ruolo di presidente della cooperativa e l'impegno messo nella conciliazione scuola – lavoro. Un impegno che è andato avanti senza sostanza anche dopo che tre anni fa gli era stata diagnosticata la malattia.

Roberto Festi lascia la moglie Gabriella, i figli Lorena 34 anni e Gabriele 23 anni.

Il funerale avrà luogo venerdì 30 giugno alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Nomi. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 29 giugno alle ore 20 sempre in chiesa a Nomi.