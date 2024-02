La Vallagarina piange Matteo Mattei. Soini: "Perdiamo una gran persona". L'Alense lo ricorda così: "Scorrono immagini indelebili del tuo passato che terremo nel cuore"

Era stato presidente del sodalizio biancoceleste dal 2013 al 2016, contribuendo a salvare la società di Ala che stava attraversando uno dei momenti più complicati della propria storia. Anche gli avversari "di derby" del Mori Santo Stefano lo ricorda come "persona sincera e sempre disponibile che, di sicuro, non verrà dimenticata. Buon viaggio Matteo, un grande amico per tanti di noi!"

ALA. "Le comunità di Ala e Avio perdono una grande persona. E io anche un grande amico. Matteo era malato da tempo, ma non ha mai mollato, tenendo duro sino alla fine con quel carattere e quella determinazione che lo hanno contraddistinto in ogni momento e in ogni ambito della sua vita. Oggi siamo tutti un po' più poveri. Quando c'era bisogno lui rispondeva sempre presente. Come nel 2013, quando gli venne chiesto di assumere la presidenza dell'Alense e lui non si tirò indietro, animato da un'incredibile passione e dallo quello spirito che anima chi si mette a disposizione della comunità. Ciao Matteo".

Claudio Soini, oggi presidente del Consiglio Provinciale e già sindaco di Ala dal 2015 sino a pochi mesi fa, ricorda commosso l'amico Matteo Mattei, alense doc, direttore della Cantina Sociale di Avio ed enologo conosciuto e stimato in tutta la Vallagarina, scomparso quest'oggi dopo una lunga lotta contro un male incurabile (QUI ARTICOLO).

L'Alense, società della quale era stato presidente dal 2013 al 2016, contribuendo alla salvezza dello storico sodalizio lagarino, che in quel momento stava attraversando uno dei momenti più difficile della sua ultranovantenaria storia, ha salutato il suo ex presidente (che prima era stato giocatore) con un messaggio semplice e sentito sui propri canali ufficiali.

"Ci ha lasciato un Presidente, un Portiere, un Sostenitore, un Amico affezionato a questi colori - scrive la società biancazzurra -. Ciao Matteo. In questi momento è difficile trovare parole, scorrono immagini indelebili del tuo passato che dovremo tenere nel cuore per le sfide del prossimo futuro. Un grande abbraccio. Vola in alto. Vicino a tutti i biancocelesti. Condoglianze alla famiglia Mattei da parte di tutto il sodalizio sportivo".

Nel 2013 l'Alense viveva una situazione complicatissima e si trovava a rischio iscrizione. A Mattei venne chiesto di guidare il nuovo consiglio direttivo per risollevare le sorti del sodalizio biancoceleste: si mise immediatamente a disposizione di quei colori che tanto amava assieme al nero e l'azzurro dell'Inter, sistemando i conti e riorganizzando la struttura per poi lasciare all'attuale dirigenza nonostante tutti gli avessero chiesto di proseguire nel proprio incarico.

Anche il Mori Santo Stefano, società che ha sempre dato vita ad accessi derby lagarini contro l'Alense, ha voluto ricordare Mattei.

"Il presidente Luigi Bertolini - unitamente a dirigenti, allenatori e giocatori dell'Asd Mori Santo Stefano - intende manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Matteo Mattei - queste le parole della società tricolore -. Stimato enologo e direttore della Cantina di Avio, Matteo era stato anche il massimo dirigente dell'Unione Sportiva Alense dal 2013 al 2016. Persona sincera e sempre disponibile che, di sicuro, non verrà dimenticata. Tutto il Mori Santo Stefano esprime le più sentite condoglianze e si stringe commossa al dolore della famiglia Mattei. Buon viaggio Matteo, un grande amico per tanti di noi!".