Valanga travolge un 25enne davanti agli amici, free rider elitrasportato in ospedale. La Pat e i soccorritori raccomandano prudenza in montagna: ''Fate attenzione''

CANAZEI. E' stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento il 25enne free rider travolto in val di Fassa da una valanga, con una lunghezza di circa 400 metri.

L'allerta è scattata intorno alle 14.45 di oggi, mercoledì 25 gennaio, quando la massa di neve si è staccata lungo un canalone a valle del rifugio baita Fredarola sul versante veneto al confine tra Trentino e Veneto.

Il 25enne è stato trascinato dalla valanga, riuscendo a rimanere a galla e finendo 100 metri più a valle semisepolto. A lanciare l'allarme sono stati i compagni di uscita.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del soccorso alpino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre in piazzola si sono resi disponibili gli operatori della Stazione Alta Val di Fassa.

Nel frattempo, sono arrivati gli operatori del Soccorso piste della polizia di Stato, data la vicinanza degli impianti di risalita.

L'elicottero ha sbarcato in hovering il Tecnico di elisoccorso con l'equipe medica e l'unità cinofila del soccorso Alpino di turno al nucleo elicotteri durante la stagione invernale.

I sanitari hanno subito prestato le prime cure al 25enne residente in Vallelaghi, mentre l'unità cinofila ha bonificato la valanga per escludere la presenza di eventuali altre persone coinvolte nella valanga. L'elicottero ha recuperato a bordo con il verricello l'equipaggio con l'infortunato, con un possibile trauma al bacino, per trasferirlo all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Alla luce delle particolari condizioni che hanno determinato in questi giorni il distacco di valanghe in quota, prudenza e attenzione vengono raccomandati dal Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia di Trento a quanti frequentano le montagne del Trentino.

"La neve fresca caduta nei giorni scorsi, accompagnata dal forte vento - commentano le autorità - ha determinato accumuli anche di grandi dimensioni che possono distaccarsi al passaggio di un singolo sciatore. La neve fresca e gli accumuli creati dal vento ricoprono un debole manto di neve preesistente, al cui interno si trovano strati fragili a cristalli angolari, soprattutto sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2.200 metri circa, come pure sui pendii soleggiati al di sopra dei 2.500 metri".

Il manto nevoso rimane instabile. Per questo motivo si invita a consultare il bollettino valanghe aggiornato giornalmente da Meteotrentino assieme agli altri servizi meteo e valido per l’intero territorio dell’Euregio (Qui info).

"Nel pianificare le uscite bisogna porre molta attenzione ai report. L’attuale grado di pericolo 3, marcato, su una scala di 5 non deve ingannare: il distacco è possibile già con un debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. Talvolta sono possibili alcune valanghe spontanee di grandi dimensioni e, in singoli casi, anche molto grandi. Le possibilità per le escursioni sono in definitiva limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale", conclude la Pat.