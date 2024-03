Addio a Giovanni Zontini, storico protagonista del turismo rivano: grande il lutto nella comunità. Era stato titolare dell'Hotel Du Lac

Zontini si è spento a 86 anni dopo lunghi anni da protagonista del contesto turistico rivano: era stato titolare dell'Hotel Du Lac et Du Parc oltre che presidente di Riva del Garda Fierecongressi e tra i fondatori di Expo Riva Schuh

RIVA DEL GARDA. Grande il lutto nella comunità per la scomparsa di Giovanni Zontini, uno dei volti storici del turismo rivano e titolare, per anni, dell'Hotel Du Lac et Du Parc. L'uomo si è spento a 86 anni e dopo una vita da protagonista nel settore turistico rivano.

Zontini era stato infatti anche presidente di Riva del Garda Fierecongressi e tra i fondatori di Expo Riva Schuh, giocando un ruolo importantissimo negli ultimi decenni nello sviluppo turistico del Garda Trentino.

Zontini lascia la moglie Lara, la figlia Elisabetta con Davide, il fratello Paolo con Giorgia, il cognato Giorgio con Teresa, gli affezionati nipoti Antonio e Roberta, Cristina e Claudia, Ingrid e Giovanni e famigliari tutti.

La cerimonia funebre avrà luogo martedì 26 marzo alle 14 e 30 nella Chiesa Arcipretale di Riva del Garda. Il Santo Rosario sarà recitato mezz'ora prima della cerimonia funebre.