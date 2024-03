Allerta gialla in Trentino sino a mezzogiorno di lunedì: da stasera pioggia intensa e la quota neve si abbassa a 1.000 metri

Secondo le previsioni fornite da Metotrentino cadranno in media dai 30 ai 60 millimetri di precipitazione e localmente, specie a sud, fino a 80-100 millimetri. Quota neve in calo e, oltre i 1.500-1.700 metri, sono attesi 25-50 centimetri o più di neve e quantitativi inferiori più in basso