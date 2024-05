Bar, ristorante e appartamenti, ecco come diventerà il Palazzo delle Poste di Trento: presentato il progetto di riqualificazione

L’accordo urbanistico prevede la residenza al secondo piano e al sottotetto mentre il piano terra, il mezzanino e il primo piano sono destinati a funzioni aperte al pubblico (commercio al dettaglio, bar, ristoranti, uffici). La proprietà si è impegnata a rifare le pavimentazioni stradali di via Mantova e via Santa Trinità di fronte all’edificio

TRENTO. Il piano terra pensato come spazio permeabile, di accoglienza e socializzazione, con l’ufficio postale e le funzioni commerciali; il primo piano e il piano ammezzato totalmente dedicati al co-working, con la zona residenziale tra secondo piano e sottotetto.

Così si configurerà il Palazzo delle Poste di Trento dopo l’intervento di riqualificazione e restauro svelato oggi a Palazzo Geremia. La progettazione è a cura del gruppo composto dall’architetto Jacopo della Fontana (Dzu), dall’architetto Alberto Winterle (W+W) e dall’ingegner Sergio Sciarini (Esa Engineering).

La presentazione del progetto da parte di Europa Gestioni immobiliari, società del gruppo Poste italiane, rappresentata oggi dall’amministratore delegato Alberto Panfilo, è l’approdo di un lungo percorso iniziato nell’aprile 2015.

La convenzione tra Comune di Trento e Società Europa Gestioni Immobiliari spa mira al recupero dell'edificio storico e del suo utilizzo con funzioni miste, prevalentemente aperte al pubblico. A seguito della variante al piano regolatore le destinazioni funzionali sono quelle previste per gli insediamenti storici con le relative indicazioni dimensionali.

Sul progetto edilizio di restauro dell'edificio e sulla ridistribuzione degli spazi interni è in corso un confronto con la Soprintendenza per i beni culturali.

Contestualmente ai lavori sull'immobile e in ogni caso prima e al fine di ottenere la certificazione di agibilità, la proprietà si è impegnata a realizzare, a propria cura e spese, il rifacimento delle pavimentazioni stradali di via Mantova e via Santa Trinità di fronte all’edificio.

Il Palazzo delle Poste di Trento (1929-1934) è opera del fiorentino Angiolo Mazzoni, celebre ingegnere e architetto che fu uno dei maggiori progettisti di edifici pubblici, stazioni ferroviarie e uffici postali della prima metà del XX secolo. A Trento, sua è anche la Stazione ferroviaria.