Caldo eccezionale in arrivo in Trentino: massime fino a 8 gradi sopra media in città e lo zero termico schizza a 4.200 metri

Dopo le abbondanti precipitazioni degli scorsi giorni, spiega Giacomo Poletti, nel weekend il territorio provinciale finirà in una “bolla” calda eccezionale, dovuta a una sortita dell'anticiclone africano: “Picco tra domenica e lunedì con temperature fino a 25 gradi in fondovalle. In quota le temperature saliranno fino a 12 gradi oltre la norma con lo zero termico tra i 4.200 ed i 4.300 metri”

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Temperature in forte crescita, con valori ben oltre la media del periodo e zero termico che schizza oltre quota 4mila metri: a poco più di due settimane dall'inizio della primavera insomma, l'estate in Trentino sembra già bussare alle porte. Come riporta l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, la 'bolla' di caldo eccezionale che interesserà il nostro territorio nel fine settimana (dovuta a una sortita dell'anticiclone africano) porterà la colonnina di mercurio a superare i valori medi per il periodo fino a ben 12 gradi centigradi in quota e fino a 8 gradi in città.

“Da domani a domenica – scrive l'esperto – le temperature saranno in crescita progressiva. Le nuvole alte frequenti e la foschia potrebbero frenare un po' le massime in fondovalle sui 22/25 gradi centigradi a Trento (circa 6/8 gradi sopra la norma), mentre domenica lo zero termico toccherà i 4200/4300 metri sul Trentino”.

Nel dettaglio domani (giovedì 4 aprile): “Nubi alte di passaggio, niente di più. Temperature in aumento, a Trento massime sui 18/20 gradi. Venerdì 5 velature un po' più insistenti e umidità in aumento con apparizione di foschia, a Trento massime sui 19/21 gradi. Sabato 6 sole prevalente con pochi passaggi di cirri, foschia e nettamente più caldo con massime fino a 22/24 gradi a Trento. Domenica 7 infine mite, foschia con sole prevalente al mattino e velature pomeridiane”.

Nella giornata a Trento massime nella forbice tra i 22 ed i 25 gradi centigradi, precisa Poletti: “Come detto lo zero termico sarà a 4.200/4.300 metri. Da considerare la notevole diffusione della neve visto che a 3.000 metri ci sono fino a 250 centimetri di manto, ma le temperature notturne a quella quota non scenderanno sotto i 5 gradi. Attenzione massima ai bollettini, in primis delle valanghe. Probabile anche una certa rilevanza delle piene di morbida dei torrenti”.

A livello generale, i primi 3 mesi del 2024 sono stati i più caldi di sempre in Trentino, conclude l'esperto: “Mentre la CO2 avvicina ormai le 425 parti per milione. Negli ultimi 12 mesi è cresciuta di oltre 3 ppm, un incremento senza precedenti. Negli ultimi mesi i record di caldo a livello mondiale stanno cadendo con grande frequenza, basti pensare che Pasqua ha visto siglare i record storici nazionali di temperature per marzo in molte zone dell'Est Europa. In Bielorussia +27,1 gradi, il record storico precedente era +23.1 gradi. Ad Arco (dati di Ivano Versini da inizio anni '90), il primo trimestre 2024 è stato il più caldo di sempre con +7.77 gradi, al secondo posto il 2023 (con +7.56) e poi il 2014 (+7.47)”.