Colpito da un pezzo di roccia, speleologo bloccato all'interno di una grotta: soccorsi in azione

VICENZA. Sono in corso i soccorsi per portare in salvo uno speleologo. Dopo essere stato colpito da un pezzo di roccia è rimasto bloccato dentro la Grotta della Pissatéla che si trova a Monte di Malo nell'Alto Vicentino.

L'allarme è stato lanciato nelle prime ore di questo pomeriggio. Il giovane si trovava nella grotta con altri tre ragazzi due dei quali sono riusciti ad uscire.

La Grotta della Pissatéla è una scoperta recente. Negli anni 2000 venne individuato l’ingresso alla grotta che, ad una profondità di 70 metri, ospita un corso d’acqua. Solo nel 2012 gli speleologi riuscirono a confermare l’ipotesi che la Pissatéla fosse uno dei rami del Buso della Rana. Pulendo un settore di roccia franato, si sono potute congiungere le due grotte, percorrendo buona parte dei rami esplorati nei decenni precedenti, che raggiungono quasi 40 chilometri di estensione.

Ad attivarsi sul posto il soccorso speleologico di Vicenza e il personale sanitario. Vista la situazione è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso di Verona.