Devastante incendio in val di Sole (FOTO), fiamme alte e distrutto il tetto di una palazzina. A intervenire 6 corpi di vigili di fuoco

PEIO. Sono ancora in corso le attività per gestire il devastante incendio divampato in val di Sole e che ha coinvolto una palazzina. Tantissime le squadre dei vigili del fuoco intervenute per fronteggiare le fiamme, la situazione è ora sotto controllo mentre si procede con la bonifica, l'estinzione degli ultimi focolai e le operazioni tecniche. Il tetto è praticamente distrutto ma non ci sono fortunatamente feriti o intossicati.





L'allerta è scattata intorno alle 16,30 di oggi, giovedì 29 febbraio. Un'enorme colonna di fumo, visibile a grandissima distanza, si è levata in cielo e poi le fiamme, probabilmente partite da un camino, si sono rapidamente propagate lungo la copertura di un'abitazione in località Peio Fonti, frazione di Peio.





E' stato immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Peio, supportati dai corpi di Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana e Pellizzano. Presenti anche le forze dell'ordine e, in via precauzionale, le ambulanze.





E' stato grande l'impegno e il lavoro dei pompieri per cercare di fronteggiare e circoscrivere l'incendio, decine e decine le unità sul campo per spegnere le fiamme, molto alte. Ci sono volute ore per riportare la situazione sotto controllo.





Non ci sono, come anticipato, per fortuna feriti o intossicata. La maggior parte delle persone, ospiti in vacanza, erano fuori dalla palazzina mentre altri occupanti dell'abitazioni sono stati messi in sicurezza per il tempestivo arrivo degli operatori intervenuti per gestire l'emergenza.





Ora sono in corso i monitoraggi, che dureranno tutte la notte, per intervenire in caso di focolai. Si procede anche con la rimozione del materiale bruciato e con i rilievi per comprendere le cause del devastante rogo.