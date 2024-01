Grave incidente per una donna che è precipitata dal poggiolo. E' stata trasportata in elicottero all'ospedale

CALDONAZZO. E' caduta dal poggiolo, un volo di diversi metri. Una donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, lunedì 15 gennaio, in piazza Vecchia a Caldonazzo.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna stava svolgendo alcuni lavori di sistemazione al parapetto del balcone dell'abitazione quando c'è stato l'incidente.

A un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso l'equilibrio e così è precipitata dal poggiolo, posizionato al primo piano dell'abitazione.

Si è trattato di una caduta di diversi metri prima di sbattere violentemente a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Caldonazzo e forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre gli operatori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero che nel giro di qualche minuto è atterrato in Valsugana.

Il personale sanitario ha avviato le prime manovre sulla ferita. Immobilizzata e stabilizzata, la donna è stata elitrasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento.