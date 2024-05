Gravissimo scontro tra auto, diversi feriti e coinvolti anche dei bambini. Doppio intervento dell'elicottero e attivate diverse squadre di soccorritori

ALA. Gravissimo scontro tra auto in Vallagarina, sono stati dispiegate diverse squadre di soccorritori. Sono diversi i feriti, compresi due bambini. Un incidente molto serio che ha reso necessario un doppio intervento dell'elicottero.

L'allerta è scattata intorno alle 20.30 di oggi, sabato 4 maggio, lungo la strada provinciale 90 all'altezza del Karting Cuircuit a Pilcante di Ala.

Si è verificato, secondo le primissime informazioni, un violentissimo frontale tra due vetture. Un botto molto forte con diverse persone rimaste incastrate tra le lamiere degli abitacoli.

Fin da subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenute 5 ambulanze tra Trentino Emergenza e Stella d'Oro, i vigili del fuoco di Ala e i carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

La circolazione è stata sospesa e la viabilità deviata sulle altre direttrici, un incidente apparso grave e gli operatori hanno richiesto l'arrivo dell'elicottero con l'equipe medica d'urgenza.

I pompieri si sono dubito mobilitati per aiutare le persone coinvolte e liberare i feriti rimasti bloccati all'interno dei veicoli.

Due feriti sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento e, con una secondo viaggio, è diretto nuovamente in Vallagarina. Le attività dei soccorritori sono ancora in corso.

QUI AGGIORNAMENTO