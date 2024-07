Incidente in teleferica, muore una 41enne del Trentino: è rimasta agganciata mentre stava caricando i bagagli

Gli esatti dettagli della tragedia, avvenuta nella tarda mattinata di oggi (4 luglio) in località Porcareccia di Calasca Castiglione nella Provincia del Verbanio-Cusio-Ossola, non sono ancora stati ricostruiti ma dalle prime informazioni pare che la dona sia rimasta impigliata nel carrello della teleferica

VERBANIA-CUSIO-OSSOLA. Tragedia nella tarda mattinata di oggi (giovedì 4 luglio) nel Verbano Cusio Ossola dove una donna di 41 anni del Trentino è morta in un incidente in teleferica in località Porcareccia di Calasca Castiglione.

L'esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio ma dalle prime informazioni pare che la 41enne, in villeggiatura con il marito e due figli piccoli, sia rimasta agganciata al carrello della teleferica, adibita al trasporto dei bagagli in quota.

Quando l'impianto è entrato in funzione, la donna avrebbe tentato di resistere quanto ha potuto attaccata alla teleferica, venendo trascinata per diversi metri. Fatale la caduta nel vuoto per circa 100 metri nel vallone sottostante.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le autorità e nell'area di è portato il magistrato per tutte le indagini del caso. Per l'impianto è nel frattempo scattato il sequestro.