Inseguono un lupo con l'auto e lo terrorizzano suonando il clacson (VIDEO): "Comportamento incivile e crudele"

Il commento di Ornella Dorigatti, presidente di "Bears and others": "L'episodio sarebbe potuto finire tragicamente ed è incredibile che ci si possa comportare in maniera tanto superficiale e crudele, dato che si costringe l’animale a correre con un grande affanno e paura nel cuore"

VOLANO. "Inseguire un animale sulle strade del Trentino di venerdì sera (spaventandolo suonando il clacson ndr), giusto per puro divertimento, è un comportamento gravemente incivile, stupidamente crudele e molto pericoloso per l’incolumità dell’animale e delle persone".

Non usa mezzi termini Ornella Dorigatti, presidente dell'associazione "Bears and others", che commenta il video girato il 9 febbraio a Volano, in Vallagarina: "L'episodio sarebbe potuto finire tragicamente ed è incredibile che ci si possa comportare in maniera tanto superficiale e anche crudele, dato che si costringe l’animale a correre con un grande affanno e paura nel cuore".

Nel video, diventato nel giro di poco virale, si osserva infatti un mezzo che a tutta velocità insegue un lupo (anche quando quest'ultimo 'cambia' strada ndr), che si mostra visibilmente terrorizzato. Non contento, chi guida suona più volte il clacson, spaventando ulteriormente l'animale: "Questi delinquenti - conclude Dorigatti - si avvicinano anche pericolosamente al povero lupo: sarebbe potuta andare a finire davvero male".

Un comportamento incivile e pericoloso, peraltro punibile e sanzionabile per legge.