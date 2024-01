"Lo smartworking ci ha 'portato via' molti clienti", la cooperativa Forchetta&Rastrello dice 'addio' alla caffetteria del Buonconsiglio: "Costretti a mollare"

Le brutte notizie sono due: la cooperativa sociale non soltanto abbandona la gestione della caffetteria del Buonconsiglio e del bar di Castel Beseno ma cesserà di esistere a causa dei problemi finanziari. "Ci abbiamo provato fino all'ultimo ma gli incassi non bastano: le chiusure del Covid ci avevano messo a dura prova e nel 2023 la situazione non è migliorata visti i molti clienti che ora non mangiano più da noi perché lavorano in smartworking"

Foto d'archivio

TRENTO. "In questi ultimi anni e in particolare dal Covid in poi la nostra cooperativa è stata messa a dura prova. I nostri incassi provenivano principalmente dalle attività di ristorazione che, fra chiusure per la pandemia e calo di clienti per via dello smartworking, sono inevitabilmente calati". C'è grande dispiacere nelle parole Roberta Muraro, coordinatrice e responsabile sociale della cooperativa, che a Il Dolomiti racconta la brutta novità: "Dal 7 gennaio 2024 abbiamo detto 'addio' alla caffetteria del Buonconsiglio e al bar di Castel Beseno, che gestivamo con i nostri ragazzi con disabilità o con un passato difficile".

Nata nel 2014 "come 'spin-off' della cooperativa Samuele di Trento", "Forchetta&Rastrello" puntava a completare quanto offerto dalla Samuele, facendo "quel passo in più verso il mondo del lavoro".

In particolare, come detto, il punto di forza di questa realtà era il settore della ristorazione: "Siamo partiti nel 2016 con un progetto sperimentale nel bar di Castel Beseno, gestendolo per un'estate intera (e fino a qualche giorno fa)". Poi, dal 2017, si era aggiunta anche la caffetteria del Buonconsiglio. Inserite nelle due realtà, negli anni, molte dipendenti: "Non soltanto donne vittime di violenza o persone con un passato legato alle dipendenze ma anche ragazzi con disabilità che per la prima volta si mettevano in gioco in ambito lavorativo".

"I guadagni dei due bar, però, non bastano da tempo - fa sapere Muraro -. Prima c'è stato il Covid che con le chiusure ci ha messi a dura prova e poi ancora difficoltà anche fra 2022 e 2023. Molti affezionati clienti che pranzavano da noi hanno infatti smesso di venire: questo, perché diversi lavorano ormai principalmente in smartworking e ciò significa che mangiano a casa", fa notare.

Un'importante (e pesante) perdita per una piccola realtà, che offriva "possibilità concrete d'impiego a persone che si trovano in uno stato di svantaggio, fragilità o disagio sociale" e che contava soltanto 8 dipendenti: "Abbiamo tentato il tutto per tutto per resistere, anche la fusione con altre cooperative del territorio ma senza successo - sottolinea con dispiacere -. Giunti al limite abbiamo deciso di abbandonare la gestione dei due bar e anche di optare per lo scioglimento della cooperativa, che a breve non esisterà più. Saremo attivi fino a febbraio con il nostro laboratorio del sapone: poi, cesserà di esistere anche quello".

Nel frattempo, si è provveduto a cercare dei nuovi gestori per la caffetteria del Buonconsiglio, che in queste settimane verrà ristrutturata e rimarrà chiusa fino a metà febbraio: "Non conosciamo ancora i nomi delle persone che subentreranno ma auguriamo loro un buon lavoro - conclude Muraro -. Siamo felici che i 'nostri' bar siano stati un luogo di inclusione: abbiamo dato l'opportunità a persone con disabilità o con delle fragilità, di sperimentarsi in contesti unici e storici. Grazie a tutti i collaboratori e collaboratrici e ai volontari".