Meteo, in arrivo fino a 45 centimetri di neve in quota (con il weekend di Pasqua a rischio piogge): ecco le previsioni

Le prospettive per quanto riguarda il weekend pasquale non sembrano particolarmente positive sul fronte meteo, con instabilità e piogge che interesseranno il territorio fino al lunedì di Pasquetta. Ecco le previsioni

TRENTO. Una fase di instabilità che, tra piogge in valle e nevicate in quota, interesserà il Trentino fino al lunedì di Pasquetta: sono queste sul fronte meteo le previsioni degli esperti per i prossimi giorni sul territorio provinciale. “I modelli – spiega infatti l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti – stanno inquadrando la Pasqua: la situazione meteo sull'Europa sarà 'bloccata' con una saccatura fredda e ampia arenata al largo dell'Irlanda, che spingerà venti da sud-ovest umidi sulle Alpi”.

Il fine settimana sarà quindi a rischio di piogge: per gli esperti di Meteotrentino sabato sarà infatti nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate più probabili nella seconda parte della giornata. Ancora incerta invece l'evoluzione per domenica: probabile cielo molto nuvoloso con precipitazioni fino a moderate (nevose oltre i 2000 metri di quota).

Per quanto riguarda la giornata di oggi, precisa ancora Poletti, le precipitazioni sono previste in esaurimento entro le 17, con le ultime piogge in Val di Fassa fino alle 18/19: “Quota neve la mattina sui 1.800 metri a ovest, 2000 metri sul centro/est Trentino; nel pomeriggio cala fin sui 1400/1500 metri ovunque. Cadranno 30/45 centimetri di neve in quota”.

“Giovedì 28 nuove piogge in entrata a metà giornata – continua l'esperto – probabilmente dalle 9 alle 15”. Il tempo rimarrà fresco con una seconda passata da 10-20 millimetri di pioggia diffusi e quota neve a 1200/1400 metri in risalita. Per venerdì (29 marzo) previste temperature in crescita ma ancora con condizioni di nuvolosità e possibili piogge deboli a intermittenza.

“Sabato 30 sarà coperto o con poco sole – conclude Poletti – ma non vedo troppe piogge. Ci sarà una larga predominanza di ore asciutte e potrebbe piovere debolmente, semmai, verso sera”. Ancora incerta, come detto, la situazione su domenica (“ad oggi è prevista una possibile ondulazione con piogge specie la mattina e forse un miglioramento pomeridiano”) mentre, dopo il lunedì di Pasquetta (a partire dal 2 aprile) si prevede una fase di miglioramento.