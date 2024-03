Meteo, Pasqua e Pasquetta di pioggia in Trentino (ma dopo torna il sole): ecco le previsioni

TRENTO. Sarà un weekend di pioggia quello in arrivo in Trentino in occasione della Pasqua, con precipitazioni intermittenti previste fino al lunedì di Pasquetta e, a seguire, una fase di miglioramento con sole e temperature in crescita (fino a valori al di sopra della media del periodo).

Sono queste le previsioni dell'ingegnere ambiente e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che precisa come, dopo le precipitazioni di questa mattina (29 marzo), una finestra asciutta si aprirà in Trentino nel pomeriggio. Il rischio di piogge tornerà in serata perlopiù nelle aree occidentali della Provincia (Brenta in primis).

“Sabato 30 marzo – continua Poletti – alta probabilità di una mattina senza pioggia a Trento, val d'Adige e Alta Valsugana. Cielo coperto o con poco sole. Al pomeriggio il tempo degraderà ma è plausibile ancora assenza di pioggia a Trento fino a inizio del pomeriggio. In serata pioverà, con quota neve a 1800 metri”.

La domenica di Pasqua sarà caratterizzata da cielo coperto, con “piogge a intermittenza non forti ma presenti tutto il giorno”, precisa l'esperto: “Non si vedono possibili momenti di pausa. La quota neve sarà sui 1.600-1.800 metri. Per quanto riguarda il lunedì di Pasquetta (1 aprile) niente da fare, le condizioni non miglioreranno. Piogge abbondanti la notte e la mattina, attenuazione nel pomeriggio e le precipitazioni potrebbero terminare entro le 17 in zona Trento”.

Come anticipato invece, spiega in conclusione Poletti: “Da martedì 2 i modelli sono abbastanza concordi nel vedere una fase di miglioramento. La prima decade di aprile è infatti vista stabile e potenzialmente anche molto mite, con temperature sopra la media”.