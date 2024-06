Orso a passeggio per Malé, la festa era finita da 3 ore. Il Comune: ''Molto preoccupati. Ci sono continui avvistamenti. Si doti la protezione civile dello spray urticante''

Il Comune di Malé comunica la preoccupazione che corre tra la popolazione dopo questo ennesimo video. Va detto che l'orso in questione si è ritrovato nel borgo spaesato, in piena notte e senza alcun rischio per la popolazione. Ha fatto di tutto per scappare il prima possibile. Ma la situazione di convivenza è senz'altro complicata. L'amministrazione solandra ricorda di come qualche giorno fa ci sia stata una ricerca persona sul Peller ed era grande la preoccupazione per soccorritori e volontari a recarsi in quei boschi

MALÉ. Tutto si era concluso prima delle 23 e l'orso è apparso intorno alle 2 di notte ma nel comune di Malé la fugace apparizione del plantigrado ha destato preoccupazione. Lo comunica direttamente il Comune di Malé che spiega come ''alle 2 circa del 16 giugno 2024 è stato avvistato un esemplare di orso nel pieno centro di Malé, di fronte all'entrata della scuola materna. Il plantigrado si aggirava indisturbato e si è poi diretto verso il cimitero di Malé a 50 metri dal Comune, dalla chiesa e dalle scuole elementari''.

Quindi la puntualizzazione (visto che alcuni media e il consigliere provinciale Claudio Cia hanno parlato di una festa praticamente ancora in corso). ''Fino a poco prima, a pochi metri dal luogo dell'avvistamento, si è svolta una serata con musica e dj, dedicata ai bambini e ai giovani - comunica il Comune - alle ore 23 gli organizzatori avevano già terminato la pulizia e stoccaggio del cibo avanzato all'interno del Comune''. Quindi il fatto è avvenuto 3 ore dopo e infatti dalle immagini pare chiaro che le strade fossero deserte e che l'orso dal borgo non vedeva l'ora di andarsene.

Il Comune di Malé per sottolinea che ''tale evento aggrava il clima già teso degli ultimi giorni, dato che il sabato precedente una persona era scomparsa e le ricerche organizzate dai vigili volontari del fuoco, soccorso alpino, forze dell'ordine e semplici volontari e amici erano state indirizzate sulle pendici del monte Peller, a brevissima distanza del luogo del ritrovamento di Andrea Papi, vittima dell'aggressione di un orso appena un anno fa. Le operazioni di ricerca erano rese difficoltose dalla presenza di plantigradi nella zona, confermata peraltro da avvistamento di un esemplare dai vigili del fuoco in località Bait de le Cune. Nonostante il rischio, gli operatori della Protezione civile, proseguivano le operazioni di ricerca, senza peraltro avere gli indispensabili strumenti di protezione, dato che l'esiguo personale del corpo forestale presente non permetteva di mettere in sicurezza tutti i volontari''.

Tutto si era, però, va detto, risolto al meglio. La persona era stata ritrovata e nessuno si era fatto male. ''Anche il giorno successivo - prosegue il Comune di Malé - durante una festa organizzata dalla Sat sul rifugio Mezol, con un centinaio di persone presenti, veniva avvistato un esemplare di orso. La situazione è oltremodo tesa, con dubbi e paure che assillano la popolazione da mesi e che vengono confermati da questi fatti. I cittadini del Comune di Malé e di tutta la Val di Sole con forza reclamano interventi urgenti e risolutivi della situazione; in primo luogo devono essere immediatamente messi in sicurezza gli operatori della protezione civile, dotandoli almeno dello spray anti orso per poter agire in sicurezza''.

''In secondo luogo - aggiungono - occorre iniziare una seria gestione del problema orso, con controllo dei numeri dei capi attraverso il corpo forestale e immediata rimozione degli esemplari problematici e confidenti; le soluzioni finora adottate, come i cassonetti anti orsi già installati nel Comune di Malé, si dimostrano non sufficienti e semplici palliativi. La Provincia già oggi può e deve comunque intervenire con gli strumenti legislativi vigenti e si sollecita, quindi, una seria e tempestiva presa in carico della situazione. L'amministrazione del Comune di Malé fa appello a tutte le istituzioni in grado di agire (Unione Europea, Stato italiano e Provincia Autonoma di Trento), per evitare che in futuro avvengano accadimenti dolorosi e drammatici''.