“Pedemontana, nuovi record di temperatura massima per gennaio: il primato precedente era del 2020”

L'annuncio degli esperti di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa: nella giornata di ieri (25 gennaio) sono stati superati i primati di temperatura in due località nell'Alto Trevigiano, nelle stazioni di Maser e Vittorio Veneto, con valori pari rispettivamente a 17,2 e 17,1 gradi centigradi: “Con il foehn in discesa dai monti e aria più secca si sarebbero raggiunti forse i 20 gradi”

TREVISO. Altro che 'giorni della merla': con la fine di gennaio quest'anno le temperature sono previste in netto rialzo in buona parte del Paese, mentre un'imponente risalita anticiclonica di origine africana sta facendo sentire i suoi effetti in tutta la porzione occidentale del Vecchio continente (Qui Articolo). In attesa del picco atteso a partire da lunedì 29 però, già ieri sono state diverse le temperature anomale registrate dalle stazioni di rilevazione, con il superamento in alcuni casi di record relativi ai livelli massimi.

“La giornata di ieri – dicono infatti gli esperti del gruppo Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa sui social – è stata molto calda per il periodo e proprio ieri ci siamo accorti che in alcune stazioni Arpav eravamo molto vicini ai record di temperatura massima. Quest'oggi purtroppo c'è la conferma. Le stazioni di Maser e Vittorio Veneto hanno registrato il 25 gennaio rispettivamente 17,2 e 17,1 gradi centigradi battendo i precedenti primati che appartenevano (udite udite) a gennaio 2020”.

Praticamente, continuano gli esperti: “In 4 anni abbiamo ritoccato nuovamente verso l'alto i record, una consuetudine ormai. La cosa maggiormente degna di nota è che abbiamo superato i 17 gradi senza foehn, l'umidità relativa a Maser è rimasta infatti sopra il 40% praticamente per tutto l'arco della giornata. Chissà con una massa d'aria del genere che valori avremmo potuto raggiungere con un po' di foehn in discesa dai monti e aria più secca, forse vicini ai 20 gradi”.