Rifiuti speciali pericolosi per l'ambiante, la polizia sequestra l'area di un'officina

L'intervento della polizia strada, sono state controllate diverse attività. Per quanto riguarda gli esercizi nelle province di Trento e Belluno sono state accertate delle irregolarità nella compilazione dei registri di carico e scarico di veicoli

BOLZANO. Numerosi rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi per l’ambiente, depositati in un'area. Le forze dell'ordine hanno sequestrato una parte di terreno di un'officina di Bolzano. L'operazione è avvenuta a seguito dei controlli portati avanti dal Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto Adige e Belluno.

Sono stati controllati 4 esercizi che svolgevano attività di carrozzeria, officina e rivendite di veicoli. Complessivamente sono state verificati 157 persone e 109 veicoli e numerosi pezzi di ricambio. Sono stati controllati anche i sistemi di gestione dei rifiuti, il rispetto delle norme antincendio e della sicurezza sul lavoro, nonché la regolare assunzione del personale.





Per quanto riguarda gli esercizi nelle province di Trento e Belluno sono state accertate delle irregolarità nella compilazione dei registri di carico e scarico di veicoli, con conseguente contestazione di diversi illeciti amministrativi, mentre in un’officina di Bolzano si è dovuto procedere al sequestro preventivo di un’area a causa della presenza di numerosi rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi per l’ambiente.

Il gestore dell'esercizio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per attività di gestione di rifiuti non autorizzata con contestuale segnalazione ai competenti uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.