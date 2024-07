Scoppia il temporale mentre sono con il pedalò in mezzo al lago, intervento dei sommozzatori e dei vigili del fuoco per soccorrere una famiglia

Nel tardo pomeriggio c'è stato un violento temporale e alcune persone a bordo di un pedalò si sono spaventate e sono andate in difficoltà. Attiviati sommozzatori e vigili del fuoco

MOLVENO. Si sono trovati in mezzo al lago durante un violento temporale e si sono spaventati. Da qui la richiesta di aiuto e l'arrivo dei sommozzatori e dei vigili del fuoco.

L'allerta è scattata poco prima delle 19 di oggi, martedì 23 luglio, quando le persone a bordo di un pedalò sono andati in difficoltà nel lago di Molveno a causa della pioggia che si è scaricata nel pomeriggio in ampie zone del Trentino.

Le onde e il maltempo hanno preoccupato e spaventato i turisti, anche per la presenza di alcuni bambini per un totale di 6 persone.

I turisti hanno così chiamato il Numero unico per le emergenze per richiedere assitenza e supporto in quel momento.

Immediato l'arrivo dei sommozzatori e tempestiva l'attivazione dei vigili del fuoco di Molveno che sono subito entrati in acqua con i gommoni.

Messo in sicurezza il pedalò, la famiglia è stata poi accompagnata a riva. Fortunatamente nessuno ha avuto la necessità di cure sanitarie.