"Si è sfilato la pettorina ed è caduto nel fiume, poi la corrente lo ha portato via", l'appello per il cane Athos: "E' ancora vivo: aiutateci a trovarlo"

Sono giorni di grande apprensione per la famiglia Marotta, che sui social ha provveduto, a più riprese, a lanciare appelli per il cane Athos: "Si è sfilato la pettorina perché voleva entrare in acqua, poi è caduto nel fiume. Sappiamo che è ancora vivo: aiutateci a trovarlo"

TOSCOLANO-MADERNO. Sono giorni di grande apprensione per la famiglia Marotta, che sui social ha provveduto, a più riprese, a lanciare appelli per il cane Athos: "Si è sfilato la pettorina perché voleva entrare in acqua, poi è caduto nel fiume".

Il terribile fatto è successo negli scorsi giorni nella zona della Valle delle Cartiere, non lontano dal lago di Garda. La famiglia, originaria di Stoccarda, si trovava in zona per un'escursione quando il pastore australiano Athos si è tuffato in un corso d'acqua, venendo portato via dalla corrente.

"Siamo certi che sia vivo - riferisce la proprietaria Kathrin Marotta a Il Dolomiti -. Dopo aver lanciato l'allarme e condiviso diversi appelli sui social abbiamo scoperto che Athos è stato visto vagare prima nella zona di Prevalle e poi a Calvagese della Riviera".

La richiesta della famiglia è quindi quella di continuare a segnalare e, se possibile, di recuperare Athos: "Chi dovesse riuscirci lo porti alla clinica veterinaria di Salò, contattandoci tempestivamente". Il numero da chiamare è il seguente: +49 1727043013.