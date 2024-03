Si immergono nel laghetto in piena notte ma non riescono più a riemergere: tre sub trasportati in ospedale

Un 60enne di Bussolengo è stato condotto d'urgenza in ospedale dove si trova attualmente ricoverato in condizioni molto gravi. Gli altri due sub, un 26enne veronese ed un 44enne vicentino sarebbero invece fuori pericolo

Foto d'archivio