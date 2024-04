Sorpreso al volante mentre consuma sostanze stupefacenti. Gli agenti decidono di perquisire la casa e "beccano" anche il vicino: l'odore si percepiva anche dal corridoio

L'uomo alla guida del mezzo è stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per verificare se stesse guidando sotto l'effetto di sostanze, mentre al vicino di casa sono stati trovati 14 grammi di "fumo" suddivisi in tre pezzi: passando davanti all'appartamento gli agenti hanno sentito un forte e inequivocabile odore

SABBIO CHIESE. Non solo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ma le stava consumando mentre si trovava alla guida del proprio mezzo.

Nel corso di un controllo serale, gli agenti dell'Aggregazione Polizia Valle Sabbia hanno fermato un'automobile: al volante un uomo che, oltre a essere stato colto in flagranza, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del caso per verificare se stesse guidando sotto gli effetti della sostanza stessa.

La persona è stata dunque segnalata come consumatore e denunciata per il diniego ad effettuare i controlli del caso e si è visto ritirare immediatamente la patente. All'interno della vettura sono stati rinvenuti altri 5 grammi della medesima sostanza.

A quel punto gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella casa dell'uomo per una verifica che ha dato esito negativo. Nel corso del sopralluogo, però, insospettiti dal forte odore che hanno percepito percorrendo il corridoio, hanno deciso di effettuare una seconda verifica in un appartamento situato nel medesimo caseggiato.

All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti 14 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in tre pezzi: anche in questo caso il "fumo" è stato sequestrato e l'uomo segnalato alla Prefettura come consumatore.