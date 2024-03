Tragedia sul lavoro, morto Bogdan Marek Rodzinc in una segheria del Trentino: travolto da un muletto carico di legna

Sulla dinamica dell'accaduto indagano le forze dell'ordine (non è chiaro cosa sia accaduto al guidatore per travolgere il collega che stava lavorando nella sua postazione). L'incidente è avvenuto a Tiarno di Sopra

TIARNO DI SOPRA. Sarebbe stato travolto da un muletto guidato da un collega durante il turno di lavoro. A perdere la vita Bogdan Marek Rodzinc, 59enne polacco che si trovava sul suo posto di lavoro, una segheria sopra Tiarno di Sopra. Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 11. Secondo quanto ricostruito il muletto sarebbe stato guidato da un collega quando per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine (non è chiaro se si sia trattato di un malore o del fatto che il muletto era carico di legname e quindi per il guidatore c'era scarsa visibilità o ancora una sbandata improvvisa) ha travolto l'operaio e lo ha trascinato per alcuni metri. Subito i presenti hanno tentato di soccorrerlo e di rianimarlo ma per l'uomo, che lavorava da qualche anno nella segheria, non c'era più niente da fare.

Per ricostruire quello che è successo sul posto la polizia locale Alto Garda e Ledro e anche il personale dell'Uopsal.