Una donna trovata morta a Trento, gli inquirenti indagano

TRENTO. Ancora una donna morta, trovata morta e sul posto sono state rinvenute diverse tracce di sangue.

La scoperta è avvenuta a metà mattinata ad opera dell'ex marito della donna. Sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell'ordine ma per la donna non c'era già più niente da fare. La zona è stata quindi blindata in attesa dell'arrivo della scientifica.

La donna si trovava nella sua abitazione che si trova sotto via Vicenza (da qui l'ingresso all'abitazione) e alla fine di via Padova, nel quartiere della Bolghera, quasi ai piedi dell'ingresso per il Parco di Gocciadoro, e sarebbe stata trovata morta in camera da letto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Le cause della morte della donna non sono ancora chiare, ma a quanto si apprende gli inquirenti non escluderebbero l'omicidio.

Si teme possa trattarsi dell'ennesimo femminicidio, il secondo in pochi giorni in Trentino.

Solo ieri si è tenuto il funerale di Ester Palmieri uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.