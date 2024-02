Una scia luminosissima di colore verde nei cieli del Trentino: potrebbe trattarsi di un bolide o essere un frammento di origine antropica

Stasera verso le 20.25 una scia brillantissima di colore verdastro ha attraversato i cieli del Trentino. Potrebbe trattarsi di un cosiddetto bolide, formato da blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in alternativa (ma si tratta di casi più rari), il frammento o più frammenti di un oggetto di origine antropica

TRENTO. Per chi ha avuto la fortuna di vederlo è stato molto emozionante. Stasera verso le 20.25 una scia brillantissima di colore verdastro ha attraversato i cieli del Trentino.

Il fenomeno è stato visibile nei cieli (numerose le segnalazioni che ci sono giunte) sopra la città e da diverse località della Provincia.

Potrebbe trattarsi di un cosiddetto bolide, formato da blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in alternativa (ma si tratta di casi più rari), il frammento o più frammenti di un oggetto di origine antropica.

Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è bene evidenziare che si tratta di un termine usato correntemente ma non è di carattere scientifico, perché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità'.

Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato il verde, quello di oggi sarebbe formato prevalentemente da magnesio). Eventi di questo tipo sono piuttosto frequenti e possono nascere da frammenti di meteore o da "spazzatura" spaziale che, una volta a contatto con l'atmosfera, generano uno spettacolo di questo tipo.