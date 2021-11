Da periti meccanici e quelli elettrotecnici, si cercano 40 lavoratori. Selezione aperta anche a giovani neodiplomati alla prima esperienza

Per fare incontrare offerta e domanda di lavoro, il 17 novembre alle ore 11 è stato organizzato un Digital Recruiting Day nel corso del quale verranno presentate in dettaglio le posizioni aperte e le opportunità di inserimento

TRENTO. Un vero e proprio digital recruiting day per cercare di coprire 40 posizioni lavorative. L'offerta di posti di lavoro è quanto mai importante e questa volta ad essere coinvolto sarà anche il Trentino.

Tra crisi e ripresa dalla pandemia E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro ha infatti lanciato una ricerca per conto di Vetri Speciali azienda leader italiana nel settore della produzione e commercializzazione di contenitori speciali per alimenti su scala mondiale, di 40 figure tra periti meccanici e meccatronici, periti elettronici ed elettrotecnici da inserire negli stabilimenti di produzione del vetro di Gardolo (TN), Ormelle (TV), Pergine Valsugana (TN) e San Vito al Tagliamento (PN).

Per fare incontrare offerta e domanda di lavoro, il 17 novembre alle ore 11 è stato organizzato un Digital Recruiting Day nel corso del quale verranno presentate in dettaglio le posizioni aperte e le opportunità di inserimento. Al termine del processo di selezione, i candidati risultati idonei verranno inseriti in aree specifiche della produzione in base all'esperienza maturata e alle competenze acquisite.

In dettaglio, per le 20 posizioni di perito meccanico/meccatronico l’azienda ricerca candidati in possesso di diploma (di perito meccanico o meccatronico) con buona conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura, in particolare calibro e micrometro.

Tra i requisiti richiesti per le 20 posizioni di perito elettronico/elettrotecnico figurano il possesso di diploma (di perito elettronico o elettrotecnico) e buona conoscenza del disegno tecnico/elettrico, oltre a passione per il mondo dell'automazione e dell'elettronica. Per tutte le posizioni aperte, è proposta attività full time ed è richiesta disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo. Il contratto di assunzione, a tempo determinato, sarà commisurato all'esperienza maturata. La selezione si apre anche a giovani neodiplomati alla prima esperienza, alla ricerca di un'opportunità di lavoro con formazione e possibilità di crescita professionale.

Per partecipare al Digital Recruiting Day di e-work con Vetri Speciali del 17 novembre (ore 11) è necessario iscriversi al link: https://bit.ly/DigitalRecruitingDay-VetriSpeciali