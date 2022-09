Carenza di manodopera, ecco il corso per diventare pizzaioli: “Un lavoro sempre più ricercato dalle imprese”, afferma Confcommercio

La difficoltà di reperire manodopera è un problema sempre più diffuso, soprattutto nel terziario e in particolare nelle imprese del settore turistico, ristoranti, bar e alberghi su tutti, così arriva il corso per aspiranti pizzaioli: “Un lavoro sempre più ricercato dalle imprese”

TRENTO. “Un lavoro sempre più ricercato dalle imprese”, quello del pizzaiolo tanto che per affrontare la carenza di manodopera nel settore Confcommercio ha deciso di organizzare un corso ad hoc.

“La difficoltà di reperire manodopera è un problema sempre più diffuso, soprattutto nel terziario e in particolare nelle imprese del settore turistico, ristoranti, bar e alberghi su tutti”, si legge nella nota che accompagna il lancio dell’iniziativa.

Proprio per questo, per cercare di sostenere il mercato del lavoro, Confcommercio Trentino in collaborazione con Seac Cefor ha organizzato un corso per pizzaioli: dalle basi teoriche fino alle esercitazioni pratiche.

“Gli aspiranti pizzaioli metteranno letteralmente le mani in pasta”, promettono gli organizzatori. Il corso parte dall’11 ottobre è sarà tenuto da Maurizio Sartori, pizzaiolo e docente dall’esperienza pluridecennale. Accanto a una parte di teoria il corso prevede anche esercitazioni pratiche legate alla preparazione degli impasti, la lievitazione, la guarnizione e la cottura, le varie tipologie di pizze, dalle ipocaloriche alle pizze speciali per celiaci.

Il corso di Confcommercio Trentino e Seac Cefor, sostenuto anche dall’Agenzia del Lavoro della provincia di Trento (per i disoccupati la quota di partecipazione sarà interamente rimborsata dall’ente), ha l’obiettivo di introdurre nuove professionalità in un mercato estremamente bisognoso di figure qualificate e con una formazione adeguata. Il corso è aperto a chiunque intenda avviarsi alla professione di pizzaiolo: per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Confcommercio Trentino www.unione.tn.it oppure contattare direttamente l’Ufficio formazione al numero 0461/880405.