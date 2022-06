''Mancano lavoratori e il reddito di cittadinanza è una delle cause'', Manzana sul futuro del Trentino: ''Dobbiamo promuovere riforme e meritarci questa autonomia''

Tra i problemi da affrontare per guardare avanti quello degli stipendi bassi, di un costo del lavoro enorme e di un Trentino che "non è campione nel trattenere competenze e nuove forze". Sulla situazione delle imprese il presidente di Confindustria spiega: ''C'è un'ansia sullo sfondo che sta fermando tutti gli investimenti"

TRENTO. “Le nostre imprese hanno bisogno di lavoratori, non solo di stagionali, ma anche quelli a professionalità elevata. E certamente il reddito di cittadinanza non sta aiutando”. Quasi tutto il tessuto economico trentino in questo momento sta soffrendo per la mancanza di manodopera a tutti i livelli. Lo abbiamo visto nel turismo, nella ristorazione, nell'agricoltura, nell'edilizia ma non solo.

A confermalo è il presidente di Confindustria, Fausto Manzana durante “Innovation Days – Green e digital l'Italia riparte” l'appuntamento del Festival dell'Economia che ha ospitato la tappa del Trentino Alto Adige del road show de Il Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria per raccontare l’economia italiana attraverso le sue eccellenze regionali.

Non sarà certamente l'unica causa ma lo strumento del reddito di cittadinanza sta creando non pochi problemi. “La questione a mio modo di vedere – ha spiegato Manzana – è che sicuramente quando una persona perde il lavoro bisogna sostenerla con forza e senza esitazione. Questo non è mai stato contestato da nessuno. Ma il reddito di cittadinanza deve essere rivalutato e modificato. Io ho ricevuto richieste di licenziamento perché tutti sappiamo che questo tipo di strumento non è attivabile se ti dimetti, ma non mi sono prestato certamente a questo tipo di situazioni”.

Un altro tema è quello dei costi sul lavoro che sono enormi e il livello degli stipendi troppo basso. "E' fuori discussione che il netto dei nostri collaboratori sia insufficiente. Con un'inflazione del 7% è difficile sostenere il contrario. Il tema è come lo si affronta. Oggi ci troviamo con un costo del lavoro che è veramente qualcosa di enorme".

Pandemia, guerra e crisi energetica hanno travolto anche il settore produttivo anche se, per il momento, in Trentino, le aziende sembrano aver contenuto l'impatto. "C'è però una forte ansia sullo sfondo - spiega il presidente di Confindustria - che sta fermando tutti gli investimenti e per questo avremo un autunno non semplice. Oggi le aziende sono con la testa sulle difficoltà che la crisi ha portato e nessuno ha la possibilità di pensare e progettare il futuro. Questo è un grosso problema”.

In Trentino più di un terzo del Pil arriva dal settore industriale e sul futuro il presidente di Confindustria spiega la necessità per nostro territorio di trovare una propria strada "senza scimmiottare quella di altri". “Nel corso degli anni – ha spiegato - abbiamo fatto investimenti importanti: ci sono due fondazioni importanti come Fbk e la Fem che rappresentano centri d'eccellenza, c'è l'Università e nell'ambito della cultura e della scienza il Mart e il Muse senza contare l'accesso al lago di Europa. Oggi il Trentino deve trovare un suo equilibrio e una sua strada che non potrà essere quella di un utilizzo del territorio che merita rispetto. Oggi serve serrare le fila, essere attori e promotori di riforme e meritarci questa autonomia usando bene i denari”.

E tra le sfide che il Trentino deve affrontare c'è quella di trattenere le competenze e attrarre giovani. “E' una delle sfide principali che ci troviamo davanti e che dobbiamo vincere” ha spiegato Manzana. “Dobbiamo essere in grado di trattenere i giovani e al momento non siamo campioni a riuscire a trattenere queste forze importanti perché forse non ci facciamo conoscere a sufficienza”